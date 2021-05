Covid, ritmo serrato per la campagna di immunizzazione: somministrate altre 2.365 dosi

Il 96,73 per cento di quelle consegnate in Molise. Vaccinazioni al via anche presso gli studi medici con Janssen

CAMPOBASSO. Procede a ritmo sostenuto la campagna vaccinale anti-Covid in Molise. Nel giorno dell’avvio delle inoculazioni presso gli studi medici, l’Asrem ‘restituisce’ un bollettino che segnala 2.365 somministrazioni in giornata, per un totale 173.917, ossia il 96,73 per cento delle dosi consegnate.

Nel dettaglio, dall’inizio delle immunizzazioni ad oggi, ben 122.712 persone hanno ricevuto il siero Pfizer, 34.820 l’AstraZeneca, 14.777 quello Moderna e 1.608 il monodose di Janssen.

Adesioni aperte dagli over 80 agli over 50, passando per le diverse categorie: fragili, caregiver, forze dell’ordine, operatori scolastici, operatori sanitari e ospiti delle Rsa.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!