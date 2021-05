Coronavirus, vaccinazioni in vacanza ma solo per soggiorni lunghi: l'ipotesi allo studio del governo

La soluzione, che potrebbe però essere applicata solo per soggiorni di almeno tre settimane, consentirebbe di superare le difficoltà logistiche. E in proposito c’è già un accordo raggiunto tra Piemonte e Liguria. Il Molise per il momento resta alla finestra

ROMA-CAMPOBASSO. Per consentire agli italiani di vaccinarsi anche in vacanza, il governo starebbe valutando l'ipotesi di un'iscrizione "temporanea" all'anagrafe sanitaria dell'Asl in cui si trascorre la villeggiatura. Su questa opzione, come riportas il sito Tgcom24, starebbe lavorando il tavolo tecnico tra il ministero del Turismo, quello della Salute e il Commissario all'emergenza Francesco Figliuolo, che aveva avvisato delle difficoltà logistiche della "vaccinazione turistica".

L'iscrizione temporanea alle Asl dei luoghi di villeggiatura, spiega in proposito il Corriere della Sera, consentirebbe invece di superare queste difficoltà: avendo dati certi "agganciati" alle piattaforme informatiche regionali, con la registrazione dello spostamento da una Regione a un'altra, si potrebbero riprogrammare le consegne di vaccini. E sebbene queste piattaforme normalmente non dialoghino tra loro, sono tutte collegate al ministero della Salute che controlla l'anagrafe vaccinale nazionale.



Ciò, ovviamentente, solo se lo spostamento viene comunicato alla Asl della località di arrivo: in questo modo lo spostamento può essere "tracciato" e le dosi di vaccino necessarie possono essere "dirottate" dalla Regione di domicilio a quella di vacanza (oppure "compensate" a posteriori con le successive forniture). L'ipotesi allo studio, secondo il quotidiano, prevede un cambio provvisorio di domicilio sanitario per un breve periodo (verosimilmente non meno di tre settimane, quindi chi resta in vacanza per meno tempo non potrebbe accedere a questa possibilità) ma senza la scelta del medico di base.



L'accordo tra Liguria e Piemonte: Apripista della possibilità di vaccinarsi in vacanza è l'accordo, firmato sabato, tra le Regioni Liguria e Piemonte, che prevede di consentire la reciproca vaccinazione ai turisti in vacanza dall'una all'altra regione con una permanenza di almeno 7 giorni. Il documento è stato già trasmesso al generale Figliuolo, e se arriverà il via libera da Roma si partirà al più presto. Intanto, però, i presidenti delle due Regioni, Alberto Cirio e Giovanni Toti, parlano di una decisione corretta e di buonsenso. Nessuna "stravaganza", precisa il presidente della Liguria, perché "credo che qua oggi si espleti il ruolo che è il cuore delle Regioni, cioè dare dei servizi ai cittadini per quanto ci è possibile tenuto conto delle esigenze dei territori". Della stessa idea Cirio, secondo cui si tratta di "un accordo reciproco che è finalizzato a favorire il vaccino, a favorire la salute e anche ad andare incontro alle esigenze dei nostri piemontesi".

