Covid: in Molise zero morti, nessun ricovero e un solo nuovo caso

Guariscono altri 6 pazienti e gli attualmente positivi scendono a quota 200: mai così pochi da mesi



CAMPOBASSO/ISERNIA. Un solo caso registrato a Carovilli su 164 tamponi processati. Nessun decesso e non risultano nuovi ingressi in ospedale. Questo il bilancio odierno dell’emergenza Covid in Molise, contenuto nel consueto bollettino diffuso dall'Asrem.

L’altra buona notizia è che nelle ultime ore sono stati giudicati guariti 6 pazienti e questo porta a 200 gli attualmente positivi. Un numero così basso non si registrava da prima dell’inverno.

All’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso restano dunque ricoverate 20 persone, cinque di loro sono in Terapia Intensiva.

