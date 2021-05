Vaccini, domenica da oltre 1.700 dosi

Il Molise al 97,67 per cento della quantità somministrata in rapporto alla disponibilità

CAMPOBASSO-ISERNIA. Sono 1.701 i vaccini somministrati oggi in Molise. Lo rende noto l'Asrem con il consueto bollettino quotidiano. Di essi, 124.411 di tipo Pfizer, 34.820 Astrazeneca, 14.777 Moderna, 1.609 Janssen. Su un totale di 179.805 dosi consegnate, la nostra regione ha raggiunto il 97,67 per cento delle fiale utilizzate in rapporto alla dotazione.

