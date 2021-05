Covid, ristori per gli impianti sciistici: il Molise 'porta a casa' 664mila euro

Il decreto 'Sostegni-Bis' prevede l'ampliamento dei fondi per la montagna. Cotugno: “Un ottimo risultato per la regione”

CAMPOBASSO. Più fondi per il settore della montagna, fortemente penalizzata per la chiusura degli impianti nello scorso inverno. È quanto prevede il decreto 'Sostegni-Bis'. Al primo provvedimento governativo di marzo, si sono aggiunti ulteriori fondi che portano a 800 milioni di euro lo stanziamento per il sostegno delle attività turistiche invernali.

L’ulteriore disponibilità di ristori si deve anche al lavoro della Commissione nazionale turismo, che al suo interno vede la presenza dell’assessore regionale Cotugno, che ha lavorato, in piena sinergia con il ministro Garavaglia, per una maggiore e più equa distribuzione dei fondi tra le varie regioni, soprattutto per quelle appenniniche e del centro-sud.

“Il Molise – ha annunciato l'assessore Cotugno – 'porta a casa' 664 mila euro del fondo destinato alle attività produttive dei comprensori sciistici, rimaste chiuse per l’intera stagione invernale con gravi perdite a livello economico ed occupazionale. Si tratta di un ottimo risultato per la regione, se si pensa che al Lazio sono andati 278 mila euro, alla Sardegna 163 mila euro e alla Puglia 56 mila euro”.

Nel decreto governativo previsti anche 430 milioni di euro per i gestori degli impianti sciistici, tra i quali figurano Campitello Matese e Capracotta, e 40 milioni di euro per i maestri di sci e le associazioni collegate. “Ritengo che la Commissione nazionale abbia fatto un ottimo lavoro, facendo prevalere un clima di solidarietà tra regioni e non schiacciando la fase dei ristori solo alle regioni alpine – ha detto ancora Cotugno - nella prima fase, in base allo schema di decreto, i fondi erano destinati nella loro totalità alle regioni del Nord, soprattutto Trentino e Valle d’Aosta.

Due mesi di lavoro, e soprattutto la disponibilità di tutti i rappresentanti delle regioni, hanno portato ad una ripartizione che, seppur nell’esiguità delle somme totali per il settore montagna, certamente darà una boccata d’ossigeno alle attività regionali legate al turismo di montagna che hanno subito pesanti perdite nell’ultimo anno.

In queste settimane stiamo continuando a lavorare, dopo aver ottenuto il primo lotto di ristori, per la distribuzione su base nazionale degli ulteriori 470 milioni di euro per gli impianti sciistici e i maestri di sci, con il Molise che certamente continuerà a fare la sua parte per dare un sostegno forte all’intero comparto turistico che ruota intorno agli sport invernali ”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!