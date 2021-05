Stop code in vacanza: la App per ferie più comode, anche il Molise pronto all'uso

Ecco come sfruttare la tecnologia per godersi appieno l'estate

ROMA. Con l’arrivo della bella stagione, tornano i riflettori sulla voglia di vacanza, ma quest’anno come non mai un occhio di riguardo è dedicato alla questione sicurezza.

Sapore di mare, ma con attenzione: questione centrale per gestori e lavoratori del settore balneare, infatti, è la tutela degli ospiti.

I gestori dei luoghi di vacanza si muovono, in bilico, tra il dover fronteggiare le innumerevoli difficoltà connesse al rispetto delle nuove normative anti Covid e la volontà di trattenere i turisti che lasciano - troppo spesso - l’Italia, alla volta di lidi esteri.



Per arginare problemi logistici e difficoltà tecniche, nasce ‘Riva booking’, una nuova app reperibile per iOs e Android, con la funzione di facilitare la prenotazione di lettini e ombrelloni.

Ma non solo, tutti i servizi inerenti al soggiorno in spiaggia - dal servizio parcheggio al ristorante - saranno prenotabili tramite la app, che funzionerà in modo simile ai servizi di prenotazione per cinema e teatri. Sono quasi 500 i beach club all’attivo in 11 regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana), e molti altri sono in via di affiliazione al servizio.

Molto semplice da utilizzare anche per l’utente, la App funzionerà selezionando la destinazione scelta ed individuando le strutture disponibili. Basterà poi selezionare le opzioni desiderate e procedere al pagamento.

Il vantaggio principale di tale innovazione sarà l’agevolazione nella ricerca di posti in spiaggia al fine di evitare i file chilometriche nell’attesa di ottenere i più semplici servizi.

Come riportato da Adnkronos, un’altra conseguenza importante sarà l'alleggerimento dall’onere di conservare documenti cartacei con i dati personali degli ospiti.

Una nuova normalità ci aspetta, anche grazie ai nuovi servizi in chiave digitale.

