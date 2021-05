Toma a ‘Un giorno da pecora’: il sogno di un tatuaggio coi fiori e il look Maneskin

Ospite della trasmissione ‘Un giorno da pecora’ condotta da Giorgio Lauro e Geppy Cucciari il governatore ha parlato anche dell’imminente passaggio del Molise in Zona bianca

CAMPOBASSO. I Maneskin? “Non mi attraggono, ma penso che il pezzo che hanno suonato all’Eurovision Song Contest sia carino”. Lo ha detto il governatore del Molise Donato Toma, intervenendo a ‘Un giorno da pecora’, la trasmissione radiofonica condotta da Giorgio Lauro a Geppy Cucciari. Che gli hanno chiesto subito cosa ne pensava del look di Damiano e degli altri componenti della band.

“Personalmente preferisco il rock classico, ma vorrei vedere se i Maneskin si comportano sempre da Maneskin, come facevano ad esempio i Led Zeppelin. A me piace che gli antinconformisti si comportino sempre da anticonformisti, non vorrei fossero un prodotto costruito”. Il discorso è quindi scivolato sulle ‘tutine’ dei Maneskin, “io ci andrei vestito come Damiano ma mi arrestano”, su questo Toma ha sfoderato l’ironia.

Inevitabile il discorso dei tatuaggi. “Io ho tatuato nel cuore la Regione Molise e l’Arma dei carabinieri – ha aggiunto ancora Toma - ma se dovessi fare un tatuaggio, da romantico quale sono, farei dei fiori sull’avambraccio legati da un nastro d’argento”.

Dall’ironia alle notizia dell’imminente passaggio del Molise in Zona bianca a partire dal 1 giugno, al tema dei vaccini ai turisti “che io voglio fare se il generale Figliuolo ci darà le dosi” ai pizzini e i messaggi anonimi, ma mica poi tanto. Visto che sono finiti a querele, come aveva già annunciato.

Ma la trasmissione finisce con i sorrisi e con l’annuncio che quando Geppy Cucciari lo richiamerà porterà la chitarra per suonare le canzoni tradizionali del Molise. Visto che dal 1 giugno non ci saranno restrizioni.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!