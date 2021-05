Vaccini Covid ai turisti, Toma: “Figliuolo ci mandi le dosi, non le togliamo ai molisani”

A un ‘Giorno da pecora’ il governatore ribadisce che entro fine giugno sarà immunizzata la gran parte della popolazione

CAMPOBASSO. Vaccini Covid ai visitatori anche per rilanciare il turismo in Molise, il governatore Donato Toma si dice disponibile, “ma non voglio toglierle ai molisani, il generale Figliuolo deve fornirci le dosi necessarie”.

Parole pronunciate nella trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, la trasmissione radiofonica condotta da Giorgio Lauro e Geppy Cucciari.

“Sui vaccini – ha detto Toma – stiamo andando come un treno ad alta velocità e entro fine giugno saremo in grado di vaccinare la gra parte della popolazione. Nei giorni scorsi, per quanto riguarda i sieri anti Covid ai turisti, il generale Figliuolo ha inviato una lettera ai governatori, chiedendo di non prendere iniziative estemporanee e di andare tutti tutti insieme”.

Quindi il chiarimento. “Io i vaccini ai turisti li voglio fare, ma non voglio consumare le dosi destinate ai molisani, anche perché dobbiamo essere sicuri di poter fare la seconda somministrazione. Se invece ci mandano le dosi potremo fare l’Astraday e immunizzare anche i visitatori. Attendo comunicazioni dal generale”.

