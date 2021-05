Estate alle porte ma senza eventi e con i siti archeologici chiusi al pubblico

Alcuni tra i siti storici più importanti della regione sono chiusi da ormai un anno per carenza di personale addetto alla custodia e alla vigilanza (il bando Mibac per reperire 10 addetti in Molise è in fase di svolgimento con un ritardo enorme rispetto ad altre regioni italiane), e lo scenario all’orizzonte non lascia presagire al momento nulla di positivo

LARINO-PIETRABBONDANTE. Manca meno di un mese all’estate e l’atteso rilancio del settore turistico in Molise dopo 14 mesi di pandemia rischia di infrangersi contro il desolante e mortificante scenario della chiusura al pubblico di diversi siti archeologici che ricadono sotto la diretta competenza del Ministero dei Beni Culturali. Due esempi su tutti: l’Anfiteatro Romano con il parco di Villa Zappone a Larino e il Santuario Italico di Pietrabbondante. Il primo è inaccessibile e versa nell'incuria mentre il secondo è aperto solo in alcuni giorni dalle settimana. La causa è da imputare alla carenza di personale addetto alla custodia e alla vigilanza (il bando Mibac per reperire 10 addetti in Molise è in fase di svolgimento con un ritardo enorme rispetto ad altre regioni italiane), e lo scenario all’orizzonte non lascia presagire al momento nulla di positivo. Il Molise rischia di offrire un pessimo biglietto da visita alle decine di migliaia di turisti che tra fine giugno, luglio e agosto arriveranno in regione.

La chiusura dell’anfiteatro di Larino, situato a circa 20 chilometri da Termoli e dalla costa, già nel corso dell’estate passata è stata oggetto di pesanti contestazioni da parte di turisti arrivati per ammirarlo da diverse regioni italiane e dall’estero, turisti costretti a fotografare le rovine dall’esterno dell’area, arrampicati ai cancelli che delimitano il sito.

Le comprensibili contestazioni che ne sono scaturite non sono servite a nulla e in questi mesi nessuna soluzione è stata adottata per scongiurare il ripetersi di scene controproducenti e dannose per l’immagine del Molise. Nei giorni scorsi il portavoce 5Stelle in Consiglio regionale, Angelo Primiani, ha acceso un faro su un tema dirimente ma che non sembra al momento interessare le istituzioni che dovrebbero risolvere il problema. Sulla vicenda regna il silenzio mentre i giorni passano e l’estate dell'annunciato rilancio, con i siti chiusi e senza eventi culturali, rischia di tradursi in un ennesimo fallimento.

