Coronavirus in Molise, ricoveri ancora in calo: al Cardarelli restano 15 pazienti

A fronte di 448 tamponi processati, l’Asrem registra 9 casi di positività. I dati del bollettino aggiornato

CAMPOBASSO. La campagna di immunizzazione in atto in Molise, come nel resto d’Italia, fa sentire i suoi effetti. E il Covid sembra allontanarsi.

A fronte di 448 tamponi processati, si registrano oggi in regione 9 contagi nei centri di Carovilli (1), Palata (4), Termoli (2) e Venafro (2).

Ma soprattutto il consueto bollettino diramato dall’Asrem evidenzia il progressivo svuotamento dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Con le dimissioni di ben 4 pazienti, restano ricoverate per coronavirus solo 15 persone, di cui 11 nel reparto di Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva.

I guariti di giornata sono 21, i casi complessivi di positività sono 174 e i soggetti in isolamento sono 2.508.

