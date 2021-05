Zona bianca rafforzata e coprifuoco alle 24. Toma: è un’ipotesi, confronto tra Regioni

Il Molise, insieme a Friuli Venezia Giulia e Sardegna, dal 1 giugno entrerà nella fascia con le minori limitazioni. Si pensa a misure in grado di evitare un’eventuale nuovo aumento dei contagi

CAMPOBASSO. Il 1 giugno non sarà ‘tana libera tutti’, tanto più che l’emergenza Covid non è certo finita, anche se la situazione sanitaria è in via di miglioramento.

Da martedì prossimo Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna entreranno nella fascia con le minori limitazioni, ma si starebbe pensando a introdurre una ‘Zona bianca rafforzata’.

Un modo per evitare che succeda di nuovo quello che è accaduto diverse settimane fa in Sardegna, passata dalla Zona bianca direttamente alla Zona rossa, anche se all’epoca l’Italia stava facendo i conti con la diffusione delle varianti.

Ma cosa comporterebbe l’eventuale introduzione della Zona bianca rafforzata? Si parla innanzitutto di un coprifuoco alle 24, poi potrebbe essere previsto l’obbligo di stare seduti nei bar e nei ristoranti all’aperto, evitando di sostare in piedi davanti ai locali pubblici, mentre potrebbero essere vietata la possibilità di stare in gruppo in strade, parchi e giardini, a bere e a mangiare.

Favorevoli alla Zona bianca rafforzata sarebbero a quanto pare gli stessi governatori, ma anche l’ala più rigorosa del Governo sarebbe per mettere dei paletti. “Sono per ora solo ipotesi di lavoro, mi confronterò con Christian Solinas e Massimiliano Fedriga”, le parole del presidente della Regione Donato Toma.

La decisione, coprifuoco sì o coprifuoco no, sarà comunque comunicata in tempi brevissimi. Anche per consentire alle attività economiche di riorganizzare la ripartenza.

