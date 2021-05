In arrivo in Molise 48mila dosi di vaccino. Ipotesi Astra Day il 2 giugno

Sarà una giornata aperta a tutti gli over 18. Obiettivo dell’iniziativa accelerare sulla campagna di immunizzazione della popolazione

CAMPOBASSO. Vaccini, dopo la riduzione di somministrazioni, dovuta alla riduzione delle scorte, in arrivo in Molise circa 50mila dosi di siero anti Covid.

Una notizia importante, che arriva insieme a quella che è in via di organizzazione una giornata Astra Day in Molise, aperta a tutti coloro (gli over 18) che vorranno vaccinarsi con il siero anglo-svedese, come aveva già anticipato il governatore del Molise Donato Toma. La data ipotizzata è quella del 2 giugno, Festa della Repubblica, anche se si attende ancora l’ufficializzazione.

Quel che è certo è che già oggi sono state consegnate in regione 6.500 dosi di AstraZeneca e 10.500 di Pfizer. Altre 16mila dosi arriveranno martedì 1 giugno e altre 15mila ancora il 9 giugno. In totale 48mila dosi entro due settimane, abbastanza per accelerare nuovamente la campagna vaccinale. Le somministrazioni proseguiranno all’Unimol fino al 30 giugno, poi a Campobasso alla Cittadella dell’economia e al ‘Cardarelli’.

