Zone bianche, addio coprifuoco e riapre tutto: Molise verso la fine dell'incubo

Ieri l'accordo in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome. Le regole dal 1^ giugno

ROMA. Siglato l'accordo tra le Regioni e il ministro della Salute Roberto Speranza: nelle regioni che entrano in zona bianca non ci sarà coprifuoco e tutte le attività potranno essere subito riaperte. In una nota, il ministero specifica che "fermi restando i criteri base della prevenzione, mascherine, distanziamento, areazione e sanificazione luoghi chiusi - una volta che una Regione entri nella zona bianca, sarà superato il cosiddetto ‘coprifuoco’ e si potranno anticipare al momento del passaggio le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente dispone già la ripresa delle attività ma in un momento successivo".

Restano ancora chiuse, per il momento solo le discoteche, per le quali si pensa a un accesso previo green pass: in sostanza, lo stesso protocollo già autorizzato per i banchetti seguenti alle cerimonie civili e religiose, come matrimoni, comunioni e cresime. Ma un accordo su questo non è stato ancora raggiunto.

Dal 1^ giugno, dunque, regole più morbide: i primi a beneficiarne, vista la curva in discesa, saranno Molise, Friuli e Sardegna. Niente coprifuoco a mezzanotte, come era stato ipotizzato in un primo momento, e neppure la zona bianca rafforzata.

