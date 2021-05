Coronavirus, effetto vaccini: ricoveri in ospedale ridotti del 70%

Incoraggianti gli ultimi dati della Fondazione Gimbe. Il Molise, in Zona bianca dal 1° giugno, tra le regioni con l’incidenza di contagio più bassa

CAMPOBASSO. Effetto vaccini, in 50 giorni crollano i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva di pazienti Covid. Dal picco del 6 aprile, infatti, i posti letto occupati in area medica sono scesi da 29.337 a 8.557 (-70,8%) e quelli nelle rianimazioni sono passati da da 3.743 a 1.323 (-64,7%).

E' quanto emerge dal nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. “Questo è merito dell'effetto delle coperture vaccinali nelle classi di età più avanzate, quella delle persone in isolamento domiciliare, in media più giovani, cala più lentamente", ha precisato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione.

La situazione è in miglioramento anche sul breve periodo, relativamente alla settimana 19-25 maggio 2021.



Rispetto alla precedente si rileva, a livello nazionale, un’ulteriore diminuzione di nuovi casi (30.867 contro 43.795) e decessi (1.004 contro 1.215). In calo anche i casi attualmente positivi (268.145 contro 315.308), le persone in isolamento domiciliare (258.265 contro 302.080), i ricoveri con sintomi (8.557 contro 11.539) e le terapie intensive (1.323 contro 1.689).

“Per la decima settimana consecutiva – ha aggiunto Cartabellota – continuano a scendere i nuovi casi settimanali, in parte per la ridotta circolazione del virus, come documenta la riduzione del rapporto postitivi/casi testati, in parte per la crescente diminuzione dell’attività di testing”.

Su tutto il territorio nazionale si confermano trend in riduzione e in 8 Regioni (Molise, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Provincia Autonoma di Trento, Sardegna, Umbria e Veneto) l’incidenza settimanale dei casi è inferiore a 50 casi/settimana per 100.000 abitanti.

