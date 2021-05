Il Covid arretra in Molise, solo 5 nuovi contagi e scende a 160 il totale dei positivi

I dati del bollettino diffuso dall’Asrem. Resta fermo a 15 il numero dei pazienti ricoverati al Cardarelli di Campobasso

CAMPOBASSO. Arretra ancora il virus in Molise. A fronte di 306 tamponi processati risultano 5 nuovi contagi da Covid-19, nei centri di Campobasso, Campolieto, Guardiaregia, Isernia e Venafro. Nessun ricovero e nessun trasferimento nella giornata odierna, anzi si segnalano anche 11 guariti.

A riferirlo è il consueto bollettino diffuso dall’Azienda sanitaria regionale, da cui si evince il contestuale calo di positivi totali: attualmente in regione sono 160, mentre sono 2.471 i soggetti in isolamento.

Stabile il numero dei pazienti ricoverati: nell’unico presidio Covid ancora attivo, ossia il Cardarelli di Campobasso, si trovano 15 pazienti, di cui 11 in Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva.

Il totale ufficiale delle persone decedute in Molise, dall’inizio della pandemia ad oggi, è 489.

