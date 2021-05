In Molise 21mila percettori di disoccupazione Naspi: “E’ allarme sociale”

A margine della richiesta di proroga del blocco licenziamenti da parte dei sindacati, la consigliera regionale Dem Micaela Fanelli sottolinea “La mancanza di politiche attive del lavoro”.

Una stima prudenziale ma realistica per il territorio molisano fotografa una situazione preoccupante per quanto riguarda i cittadini percettori di Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, cioè di quella indennità mensile di disoccupazione che sostiene i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione).

“ll numero elevatissimo di Naspi, ovvero di disoccupazioni attualmente pagate dall'Inps - spiega la consigliera regionale Micaela Fanelli - è ai massimi storici. Parliamo di poco meno di 21mila persone, per l’esattezza 20.481 percettori. Si tratta di persone che hanno una disoccupazione della durata massima di 2 anni, quindi una parte fa riferimento anche al periodo pre-pandemia. È un allarme sociale fortissimo su cui non è possibile tacere e a cui, ora, si aggiunge una nuova preoccupazione”. L’intervento della consigliera Dem arriva in coincidenza con la manifestazione dei sindacati che sono scesi in piazza a Roma per chiedere per tutti la proroga dei licenziamenti fino al prossimo mese di ottobre.

“Preoccupazioni condivisibili quelle dei sindacati - dice Fanelli - Ma fino a quando il sistema nazionale regionale del lavoro può reggere una simile condizione? Senza politiche attive del lavoro cosa sarà di chi ad oggi percepisce l'indennità mensile di disoccupazione? Per loro quale futuro?” si chiede Fanelli. Che aggiunge: “La risposta a queste domande non può e non deve più essere rinviata. Quello che chiediamo è un impegno serio, concreto e reale per tutti coloro che in Molise hanno perso il lavoro. Un impegno immediato per ridare un futuro a giovani, meno giovani e famiglie. In Molise la politica sia vicina ai bisogni di lavoratori e imprenditori. Il Molise scelga il lavoro come perno su cui fondare una ripresa capace davvero di ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali”.

In base ai dati Inps, in Molise i percettori di Naspi sono quindi 20.481; 2.447 quelli che percepiscono il pagamento diretto della Cassa integrazione straordinaria, 1.517 per la Cassa integrazione in deroga.

“Alla luce di questi numeri - prosegue Fanelli - e considerando che la maggior parte delle piccole e medie imprese, anche con lo sblocco dei licenziamenti non procederanno ad attivare procedure di licenziamento per non privarsi della manodopera qualificata e, premesso che i numeri sono frutto di elaborazioni e stime fatte sulle ore di Cig richieste e non su quelle effettivamente utilizzate, si può ragionevolmente stimare che un 15% circa degli attuali cassintegrati potrà andare incontro a un licenziamento. Un numero che, indicativamente, in Molise si aggirerebbe intorno alle 600 unità” ha concluso la consigliera regionale.

