La sfida di Carmen, psicologa campobassana che stravince a ping pong

A 40 anni, per scherzo, la sua prima volta con la racchetta in mano. Quattro giorni fa con la Stella del Sud Napoli si è laureata vice campionessa italiana veterani. Del Molise dice: "Sono stata svalutata come donna e come pongista”.

di Maurizio Cavaliere

Quando già 40enne impugnò per la prima volta la racchetta da ping pong, Carmen Buonviaggio, 55enne psicologa campobassana, aveva solo voglia di conoscere una nuova disciplina, dopo aver praticato l’atletica, il calcio, il tiro con l’arco, senza dimenticare qualche colpo con la stecca d biliardo. Nel suo mondo particolare di tenace sportiva, non più giovanissima ma perennemente a caccia di sfide, non sapeva che 15 anni dopo sarebbe diventata vice campionessa del torneo nazionale veterani proprio in quello sport alla portata di tutti, ma non troppo pubblicizzato a livello agonistico: il tennistavolo, appunto.

Quattro giorni fa, la squadra della quale fa parte, la Stella del Sud Napoli, ha conquistato il secondo posto nel campionato dei pongisti over 40. Cinque team in tutto (ha vinto il Verona) che hanno giocato pure nei giorni più delicati della pandemia, con obbligo di fare il tampone per tutte le atlete nell’imminenza di una partita. “Sì - ci spiega, anticipando la prima domanda della nostra intervista - ho dovuto anche fare il responsabile Covid per poter garantire la disputa dei tornei”.

Come mai hai iniziato a 40 anni e perché? “E’ nato tutto per caso: eravamo in una scuola e dovevo aiutare un caro amico che non era più seguito dagli allenatori della nazionale. Poi ho cominciato a giocare tanto, fino a quando ho raggiunto un buon livello per poter allenare i bambini”.

Perché da campobassana sei andata a Napoli per giocare? Cosa non c’è in Molise per poter profondere qui da noi il tuo impegno? “Diciamo che non sono stata troppo gradita in Molise. Anzi, mi hanno proprio svalutata come donna e come pongista. Ora mi sono presa una piccola rivalsa, dimostrando di essere ancora capace a una certa età di raggiungere buoni risultati”.

Carmen ha giocato quest’anno anche il campionato di serie B. E’ lei a spiegarci come fa a conciliare tanta attività sportiva con la sua professione di psicologa clinica. “La libera professione ti consente di organizzarti con gli orari e con i viaggi che devi fare per dare continuità agli allenamenti e alle gare. Riesco a fare entrambe le cose”.

Sei una donna che ha bisogno di fare sport. Qual è la tua esperienza in merito: ci sono ancora degli ostacoli per chi non è più giovane e non appartiene al genere maschile? “In realtà ci sono tante mie colleghe che fanno il tecnico a livelli notevoli. Il problema è che il mondo sportivo è più maschile che femminile. Sono diverse le barriere da abbattere, tuttavia poi, quando ci si impone per capacità e risultati, nessuno dice più niente”.

Va avanti per la sua strada, Carmen, la psicologa campobassana che ha sposato il ping pong in tutto e per tutto. Cosa c'è nel tuo futuro? “Allenerò i giovani, spero di andare avanti forte nel mio ruolo di tecnico, perché i ragazzi che sto guidando stanno crescendo tanto. In questi giorni giocheranno ad alti livelli e io voglio essere con loro” conclude mentre segna sull’agenda il prossimo step, a Molfetta, per progredire nella carriera di tecnico. A 55 anni la vita è appena cominciata.

