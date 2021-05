Il commissario Degrassi firma il decreto: in Molise vaccini anti Covid in farmacia

In attuazione dell’accordo nazionale e del protocollo d’intesa già firmato tra Regione e Federfarma

CAMPOBASSO. Vaccini anti Covid in farmacia, si parte anche in Molise. Il commissario alla sanità Flori Degrassi ha firmato il decreto 59 del 27 maggio 2021, che prende atto dell’accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov2. Decreto con cui si ratifica il protocollo d’intesa già firmato tra Regione e Federfarma Molise.

Potranno aderire alla campagna di immunizzazione solo i farmacisti in possesso di specifica attestazione di puntuale svolgimento degli obblighi formativi, che operano in locali in possesso dei requisiti minimi previsti e dove si possa assicurare la sicurezza degli assistiti, anche garantendo la sosta di 15 minuti dopo la somministrazione. Requisiti che saranno accertati dall’Asrem.

Dopo i medici di famiglia dunque ora anche i farmacisti, con l’obiettivo di accelerare la campagna vaccinale, che come ha anticipato il commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo dal 3 giugno sarà libera per tutti, dai 16 anni in poi.

