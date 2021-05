Vaccini, i numeri di oggi: avanti tutta con la fascia 50-59. Boom di prenotati tra i 40enni

Sono 2.527 le dosi somministrate in regione. Ben 7.814 le persone nella fascia 40-49 che hanno già aderito alla campagna nel suo primo giorno

CAMPOBASSO. Sono 2.527 le dosi odierne di vaccini somministrare in Molise, in flessione rispetto a ieri. Lo riferisce l’Asrem, nel bollettino quotidiano. Di esse, 1.827 di tipo Pfizer, 482 Astrazeneca, 55 Moderna e 168 Janssen. Tra i vaccinati, la maggior parte di coloro che oggi hanno beneficiato del siero sono cittadini della fascia 50-59 anni (1.589); seguono i 60-69enni, con 265 fiale, i 70-79enni con 106 e infine gli anziani over 80 con 56 inoculazioni. Partite intanto stamani le prenotazioni per le fasce 18-19 anni e 40-49. La fascia dei 40enni ha risposto con ben 7.814 prenotazioni (dato delle ore 16.30).

