Sciopero del trasporto pubblico locale: 24 ore di astensione il 1 giugno

Per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto da tre anni. Agitazione anche in Molise

CAMPOBASSO. Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale martedì 1 giugno, organizzato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti Faisa Cisal e Ugl Autoferro, per chiedere il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro degli Autoferrotranvieri-Internavigatori.

Sindacati che chiedono il rinnovo di un contratto scaduto da oltre 3 anni “e che si proceda ad un reale ammodernamento delle norme contrattuali, atte a superare bassi salari e a garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, unitamente al miglioramento della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche attraverso una profonda riforma del settore, che favorisca le aggregazioni delle oltre 900 aziende esistenti”.

“Se l’atteggiamento delle aziende non cambierà – hanno aggiunto i sindacati - la protesta proseguirà con maggiore forza e convinzione, attraverso tutte le azioni consentite nella consapevolezza che, purtroppo, il disagio maggiore, oltre che sui lavoratori del settore, per il sacrificio economico che esse comportano, si ripercuoterà come sempre sulla cittadinanza”.

Ovviamente allo sciopero di 24 ore del 1° giugno aderiranno anche le lavoratrici e i lavoratori che operano nelle aziende di trasporto locale del Molise. Saranno in ogni caso rispettate le fasce di garanzia, per venire incontro alle esigenze di studenti, lavoratori e pendolari.

