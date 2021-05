Condivisione energetica, convegno online per promuovere il consumo collettivo

Organizzato dal Biomolise Distretto Frentano

LARINO. Si terrà sabato 5 giugno, alle ore 10, il convegno online sulle comunità energetiche organizzato dal Biomolise–Distretto Frentano.

L'obiettivo del confronto è quello di stimolare la creazione di una comunità energetica, nel comune di Larino e in tutti i comuni che sono parte del Biodistretto, con una strategia capace di coinvolgere l'intero Molise.

Lo sviluppo di una comunità energetica – un insieme di persone che condivide energia rinnovabile e pulita, in uno scambio tra pari, rappresentando un modello innovativo per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili - è fondamentale per ridurre i costi dell'elettricità per gli utenti, per contrastare il cambiamento climatico e per dare concretezza alle buone intenzioni della transizione ecologica. La comunità energetica è considerata una delle grandi scelte da fare nell'immediato, perché si possa vincere la sfida della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Con la costituzione delle comunità energetiche si crea, pertanto, una delle condizioni fondamentali per un corretto ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie europee finalizzate al cambiamento della nostra economia e all’implementazione di uno sviluppo duraturo. Un contributo alla loro realizzazione può venire proprio da quei piccoli comuni che nell’autonomia energetica possono trovare nuove forme di democrazia, di uguaglianza e di sviluppo economico.

All’incontro interverranno Giovanni Di Stasi, presidente onorario del Biomolise Distretto Frentano; Famiano Crucianelli, presidente del Biodistretto della Via Amerina; Andrea Ferrante, responsabile del progetto europeo Redream; Quintino Pallante, assessore regionale alle Politiche energetiche; Rossano Pazzagli, docente di Storia del territorio e dell’ambiente; Pino Puchetti, presidente del Biomolise Distretto Frentano e sindaco di Larino.

