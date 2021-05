Laura, isernina bloccata in Brasile per legge: “Voglio tornare a casa”

IL CASO/ Una recente ordinanza anti Covid del ministro Speranza, recependo i precedenti Dpcm, impedisce agli italiani residenti nel Paese sudamericano di rientrare in patria. La 35enne, che lavora nella pubblica amministrazione, non può far visita alla sua famiglia da 2 anni. Partita una petizione, sono migliaia i connazionali nella sua condizione. IL VIDEO

di Pasquale Bartolomeo

RIO DE JANEIRO-ISERNIA. Da due anni è ‘prigioniera’ della sua seconda casa, il Brasile, dove vive ormai da 8 anni. E da dove non può far ritorno in Italia dal 9 luglio 2020, incastrata da disposizioni anti Covid che impediscono ai nostri connazionali residenti in Brasile di rientrare in patria.

Lancia un appello forte alle istituzioni Laura Ferrara: 35 anni, di Isernia, lavora nella pubblica amministrazione a Rio de Janeiro e come lei ci sono migliaia di italiani che non possono tornare a casa per riabbracciare i propri familiari, pregare per un parente scomparso, conoscere un nipotino neonato.

Laureata in comunicazione internazionale di impresa, con esperienza in Deloitte, azienda tra le più importanti al mondo nel settore della consulenza e della revisione, ha scelto di vivere a migliaia di chilometri lontano da casa. Ma non per questo ha rinunciato ad avere radici salde in Molise, dove prima della pandemia faceva ritorno almeno una volta l’anno. Ora, però, è bloccata nel Paese del Pan di Zucchero, strappata dai propri affetti da troppo tempo: ‘merito’ dell'ordinanza del ministero della Salute del 14 maggio 2021, che recepisce le regole dei precedenti Dpcm anti Covid e detta i criteri di spostamento da e per il Brasile, prorogando fino al prossimo 30 luglio il divieto al rientro in Italia per i cittadini italiani iscritti all'Aire, l’Anagrafe degli italiani all’estero, nel Paese sudamericano.

Il suo – come quello di tanti italiani che vivono in Brasile – è un caso di discriminazione assolutamente eccezionale, basato sul principio della residenza. Già, perché ai cittadini italiani residenti all'estero in paesi diversi da quello verdeoro, ma con la stessa o peggiore classificazione di rischio sanitario - come i nostri connazionali residenti in India o nello Sri Lanka - non è imposto lo stesso divieto. E lo stesso dicasi per gli italiani residenti in Italia ma con interessi in Brasile, che entrano ed escono dal Paese a loro piacimento.

Per Laura e gli altri ‘italo-brasiliani’, invece, c’è il divieto di ritorno: una limitazione che le impedisce anche di aderire alla campagna vaccinale in Italia, lei che vive in uno Stato ad alto rischio Covid, con migliaia di morti e di contagi quotidiani ancora adesso. Al contrario, tutti gli italiani iscritti all’Aire che sono temporaneamente in Italia, il vaccino potranno farlo.

Per questa ragione, Laura si è attivata in prima persona, promuovendo una petizione su change.org che ha subito fatto proseliti sui social, sfociata in una lettera al premier Draghi, al ministro degli Esteri Di Maio e a quello della Salute Speranza con la quale viene lanciato un appello alle istituzioni a far cessare questa insopportabile disparità di trattamento. “Stiamo raccogliendo firme in tutto il Paese per accendere i riflettori su questa vicenda – dichiara Laura - In Brasile non è facile avere accesso alla campagna vaccinale, che procede fortemente a rilento anche per la scarsità di dosi. Qui va per la maggiore il vaccino cinese CoronaVac, che però non sappiamo se sarà ritenuto valido dall’Unione europea per l’entrata in area Schengen. Chiediamo che possano rientrare in Italia i cittadini Aire che intendano raggiungere la propria abitazione oppure il domicilio, l’abitazione o la residenza anagrafica dei parenti di primo grado, così come già avviene per figli minori, coniuge o parte di unione civile”.

Il caso deli italiani ‘costretti’ in Brasile è anche al centro di un’interrogazione parlamentare del deputato di Forza Italia Dario Bond, indirizzata a Speranza e Di Maio. Non solo una privazione affettiva, quella che Laura e altri molisani e italiani stanno vivendo: ma un vero e proprio caso di abbandono al loro destino per tanti che non hanno più, incredibilmente, il diritto di tornare nel loro Paese di origine.

Laura ha contattato la redazione di isNews, che ne raccolto la testimonianza e rilanciato l’appello in questa videointervista.

GUARDA IL VIDEO

