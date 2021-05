Vaccini, oggi 2.305 dosi

In Molise somministrato il 95,4 per cento delle fiale a disposizione

CAMPOBASSO-ISERNIA. Ammontano a 2.305 le dosi di vaccino anti Covid somministrate oggi in Molise. Come riferisce l’Asrem nel bollettino quotidiano, il totale delle fiale utilizzate, nella nostra regione, è pari a 189.619 su 198.635 (pari al 95,46 per cento), di cui 132.460 di tipo Pfizer, 38.883 Astrazeneca, 15.579 Moderna e 2.695 Janssen.

