Zona bianca, Toma: mesi drammatici. Vicinanza ai parenti delle vittime

Il governatore: grazie a chi ha garantito la continuità dei servizi. Ora non abbassare la guardia

CAMPOBASSO. Lunedì 31 maggio Molise, Sardegna e Friuli in zona bianca. Dopo una seconda ondata devastante, la nostra regione vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Il presidente della Regione, Donato Toma, per l’occasione ha voluto mandare un messaggio ai molisani tramite la propria pagina Facebook: “Finalmente ci siamo. E anche questa volta siamo tra i primi – ha commentato - Da lunedì saremo zona bianca. E questo è il risultato dei sacrifici, della determinazione, della responsabilità. Della stragrande maggioranza della nostra straordinaria comunità molisana. Grazie a chi ha lottato in prima linea: il personale sanitario tutto, le forze dell’ordine e di polizia, la protezione civile, i volontari. Grazie a chi ha garantito la continuità dei servizi. Grazie a chi ha dovuto subire, pazientemente, chiusure e interruzioni delle proprie attività. Grazie alle istituzioni che hanno lavorato in maniera coordinata”.

Toma non si nasconde: quelli trascorsi “sono stati mesi drammatici. Abbiamo dovuto combattere con un nemico invisibile e pericoloso. E il mio pensiero, oggi, va a tutte quelle famiglie che hanno subito perdite e lutti. Di cui tutti addosso sentiamo il dolore. Oggi la nostra comunità, unita, vede un po’ di luce. Noi ci siamo stati, dall’inizio (fin da quando, a fine febbraio dell’anno scorso criticarono le nostre misure di contenimento. Fummo i primi in Italia. Poi ci hanno seguito tutti). Siamo state tra le regioni con maggiore permanenza in zona gialla e ora siamo tra le prime in zona bianca”.

Il governatore, tuttavia, è consapevole che la battaglia non è ancora finita. “Bisogna continuare a tenere alta la guardia – conclude - a essere responsabili e accorti. Continueremo a seguire tutto, perché riparta il Molise. In sicurezza”.

