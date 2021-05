'Ancora Italia', il soggetto politico ispirato da Diego Fusaro, si radica anche in Molise

Dall’ispirazione del noto filosofo parte l’appello alla riscoperta della sovranità democratica: “Lo Stato deve tornare a fare lo Stato in nome e per conto del popolo sovrano e non più delegando a organismi sovranazionali le sue politiche economiche"

”CAMPOBASSO-ISERNIA. Si ispira al principi della sovranità democratica, della giustizia sociale e si schiera contro l’Europa dei tecnocrati e dalla finanza speculativa. “Ancora Italia”, il soggetto politico ispirato dal filosofo di sinistra Diego Fusaro e guidato dal legale e giornalista Francesco Toscano, si radica anche in Molise.

“Riteniamo – scrive in proposito il coordinatore regionale Nicola Tedesco - che lo Stato sovrano e nazionale sia l’unico soggetto che possa garantire un’equità e una giustizia sociale e pone la base del suo programma politico nel recupero della sovranità nazionale, militare, economica e geopolitica. Questo perché, ogni giorno, sperimentiamo un’Europa tecnocratica e globalista che è sempre più lontana dalle esigenze dei popoli europei.

La creazione della moneta unica non fa altro che difendere i detentori del capitale dal rischio svalutativo e sottrarre la politica monetaria dall’influenza delle istituzioni democratiche.

L’Euro – continua Tedesco - non è una opportunità di miglioramento ed è per questo che crediamo che la politica monetaria debba tornare sotto il controllo del ministero del Tesoro con una Banca Centrale Italiana. Lo Stato deve tornare a fare lo Stato in nome e per conto del popolo sovrano e non più delegando a organismi sovranazionali le sue politiche economiche. I cittadini hanno bisogno di risposte concrete e solo con il ritorno a uno stato-nazione si può costruire un nuovo ordine internazionale armonioso e solidale, creato da nazioni libere che difendano i propri diritti nella propria autonomia. Instaurando un’economia di pensiero keynesiana si potrà garantire il diritto al lavoro, un lavoro che rende liberi e non promesse che rendono succubi del potere.

Le nostre azioni sono indirizzate alla salvaguardia dell’ambiente, all’assistenza concreta e reale ai disabili e ai non autosufficienti, alle infrastrutture e alla riqualificazione delle aree urbane, ma anche al nostro territorio, il sud, che è sempre bistrattato e umiliato da chi con false promesse si presenta da colonizzatore.

Per questo, riaprire la Questione Meridionale è per noi fondamentale”. Da qui l’appello finale ai cittadini ad aderire attraverso il sito internet www.ancoraitalia.it .