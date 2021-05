Campobasso, la Lega chiede l'adesione al network "Comune amico della famiglia"

Ad oggi sono entrati a far parte del progetto 23 enti: 20 comuni e 3 organizzazioni legate dal filo conduttore di promuovere politiche di sostegno del benessere delle famiglie

CAMPOBASSO. Con un ordine del giorno indirizzato al presidente del Consiglio comunale del capoluogo, il gruppo della Lega costituito a Palazzo San Giorgio da Maria Domenica D’Alessandro, Alberto Tramontano e Alessandro Pascale, ha proposto l’adesione del Comune di Campobasso al Network nazionale dei “Comuni amici della famiglia”, progetto nato nell’ottobre 2017 e che conta già una ventina di enti ed aziende aderenti.

“Il network – spiegano i consiglieri leghisti – si propone di riorientare e sensibilizzare le amministrazioni comunali, nazionali ed europee alle politiche di benessere familiare e, parallelamente, avvicinare le stesse all’acquisizione della certificazione “Comune amico della famiglia”.

La regia del progetto è dell’Agenzia provinciale per la famiglia, natalità e politiche giovanili, del Comune di Alghero e dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose.

Il Network nazionale dei Comuni amici della famiglia già conta 23 aderenti, tra enti pubblici ed aziende, interessati a promuovere in Italia le politiche family friendly, ma sono più di un centinaio le manifestazioni di interesse arrivate all’Agenzia per la Famiglia.

Tramontano, Pascale e D’Alessandro condividono il principio ispiratore del progetto: “Senza la famiglia – osservano - non c’è crescita e non c’è futuro e ora più che mai gli enti sia pubblici che privati devono prenderne coscienza e adottare nuove politiche per il benessere delle famiglie e di incentivo alla natalità”

“Ad oggi – aggiungono i tre esponenti del gruppo di minoranza - sono entrati a far parte del network 23 enti: n. 20 comuni, 3 organizzazioni, legate dal filo conduttore di promuovere politiche di sostegno del benessere delle famiglie residenti ed ospiti”.

L’interesse dei soggetti proponenti è quello di diffondere sul territorio nazionale una cultura promozionale e non socio-assistenziale della famiglia, collaborando e sostenendo altre amministrazioni locali che intendono introdurre politiche familiari innovative.

“Il secondo passo, dopo l’adesione al Network, – precisano i tre consiglieri leghisti - è acquisire il marchio “Comune amico della famiglia” che fino ad ora è stato raggiunto da 7 Comuni: Alghero, Rovetta, Cerete, Songavazzo, Fino del Monte, Onore, Corsano”.

“Il marchio “Comune amico della famiglia” – spiegano ancora Tramontano, Pascale e D’Alessandro - deve soddisfare precisi requisiti che riguardano nello specifico: programmazione e verifica, servizi alle famiglie, tariffe, ambiente e qualità della vita, comunicazione. A seguito di una pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere, deve redigere un Piano delle attività che sia tangibile e valutabile a posteriori”.

Per questi i consiglieri leghisti chiedono all’Amministrazione comunale di Campobasso, attraverso i dovuti adempimenti, si cogliere l’opportunità e aderire al network nazionale.