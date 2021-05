Dimissioni Serafini: le ragioni di una scelta nel deserto della sanità in basso Molise

Dimissioni dietro le quali si celano i trasferimenti di personale da reparti nevralgici del nosocomio termoelse e il rischio di ulteriori tagli a ciò che resta della sanità pubblica in basso Molise. E nello sconcerto provocato dalle amare considerazioni dell'ormai ex direttore sanitario del San Timoteo, si inseriscono le domande inquietanti di Lucio Pastore

di Davide Vitiello

TERMOLI. Hanno destato scalpore le amare considerazioni contenute nella lettera di dimissioni di Giovanni Serafini da direttore sanitario dell’ospedale San Timoteo, dopo appena due mesi di incarico. Il dirigente medico tornerà da domani a guidare l’unità operativa complessa di otorinolaringoiatria, dopo aver detto chiaramente che non è stato garantito l’aiuto promesso dai vertici Asrem e di essere stato messo alla guida di un’auto allo sbando.

Dimissioni dietro le quali si celano i continui trasferimenti di personale da reparti nevralgici e il rischio di ulteriori tagli a ciò che resta, davvero poco per la verità, della sanità pubblica in basso Molise, il territorio più popoloso e con la più alta densità abitativa della regione: oltre 110 mila abitanti che puntualmente raddoppiano nel periodo estivo.

Un elemento quest’ultimo che da anni si continua ad ignorare con provvedimenti indirizzati in un’unica direzione: quella del depredamento di risorse e servizi a discapito di un intero territorio. Una ingiustizia che i cittadini del basso Molise vivono da troppo tempo sulla loro pelle ma che ora sta sconfinando pesantemente verso la rabbia e l’esasperazione generalizzata. Giovanni Serafini è l’ennesima vittima sacrificale sull’altare di una sanità pubblica svilita e privata di credibilità.

Su questa linea di pensiero si inserisce anche il commento, come sempre schietto e critico, pubblicato sul suo profilo facebook del primario del pronto soccorso del Veneziale di Isernia, Lucio Pastore.

“Serafini – scrive Pastore - lascia il suo incarico di direttore sanitario perché non vengono date risposte alle sue richieste per affrontare i problemi dell'ospedale di Termoli. La Scafarto va in pensione il 1 luglio dopo una non brillante prova nella gestione dell'azienda, specie in periodo covid. Dopo la rottamazione del 2010, si è assistito a una manifesta carenza di dirigenti medici ed Il 90 % degli stessi ha più di 50 anni e si aspetta che vadano in pensione per chiudere i servizi, non avendo previsto il ricambio generazionale. Le uniche strutture che vengono ancora difese – osserva Pastore . sono quelle a stretto impatto clientelistico-familiare. Come nel valzer degli addii di Hayden, pezzo per pezzo scompare l'orchestra”.

Da qui i pesanti interrogativi: “Questo dipende da una ignoranza manifesta da parte di chi ci governa? Oppure è legato ad un segno del destino che prevede la fine della sanità pubblica? Oppure, ancora, è un preciso piano politico , che va avanti da 20 anni, di cui stiamo osservando la fase finale, di distruzione del servizio pubblico per privatizzare la sanità utilizzando il cavallo di Troia del privato convenzionato?” domande inquietanti, le cui risposte molti molisani le hanno già maturate da tempo. La sanità è un Titanic che affonda da almeno 20 anni e che nell’ultimo anno e mezzo, quello dell’emergenza sanitaria inaspettata e sottovalutata, ha dimostrato a tutti quali sono i rischi e le serie conseguenze che provocano i tagli indiscrminati al diritto alla salute.

