Covid, il Molise sempre più libero dal virus: zero contagi e altri 9 guariti

Alla vigilia dell’ingresso in zona bianca non si sono registrati decessi, né nuovi ricoveri. I positivi scendono a 133



CAMPOBASSO. Nessun nuovo caso sul 121 tamponi processati. Inoltre non si sono registrati decessi né ingressi in ospedale. È dunque un Molise sempre più libero dal Covid quello fotografato dal consueto bollettino dell’Asrem.

L'altra buona notizia, alla vigilia dell’ingresso in zona bianca, è che altri 9 pazienti hanno vinto la loro battaglia contro il nemico invisibile. Per questo scendono a 133 gli attualmente positivi in regione.

Undici di loro sono ancora ricoverati all’ospedale Cardarelli di Campobasso, 9 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!