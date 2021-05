Covid, la campagna di immunizzazione avanza: somministrate altre 1.868 dosi

Prosegue in Molise la vaccinazione anti coronavirus. I dati del report aggiornato diffuso dall’Asrem

CAMPOBASSO. Procede la campagna vaccinale anti Covid in Molise. Somministrate oggi 1.868 dosi, per un totale di 191.487, il 96,4% di quelle consegnate.

A rendere noti tali dati è l’Asrem, con la diffusione del consueto bollettino che riflette l’attività di immunizzazione in atto. Nel dettaglio, si apprende come attualmente le persone che hanno ricevuto il vaccino Pfizer sono 134.313, quelle che hanno ricevuto AstraZeneca sono 38.883, in 15.590 hanno avuto il farmaco Moderna e infine sono 2.699 i soggetti cui è stato inoculato il siero Janssen.

Al momento sono attive le prenotazioni per i soggetti tra 40 e 49 anni e si attende l’apertura delle adesioni per i maturandi, tra i 18 e 19 anni.

