Scarabeo al veleno: “In Molise accozzaglia politica senza umanità”

L’imprenditore ha commentato la sua assoluzione sette anni dopo l’arresto: “Solo Iorio e Aida Romagnuolo mi hanno espresso vicinanza. Greco? Ha speculato in maniera becera su di me, come Di Maio, mi aspetto le scuse pubbliche del Ministro”.

di Maurizio Cavaliere

“La mia vita è stata distrutta: io in quell’aula (Tribunale di Campobasso, ndr) non dovevo esserci”. Parole dell’imprenditore Massimiliano Scarabeo, pronunciate con voce ferma e un filo sottile di emozione. Il politico di Fratelli d’Italia, ex assessore della Giunta Frattura, è appena stato assolto da un’accusa infamante: truffa ai danni della Regione Molise, quella più grave.

Venne arrestato con un blitz della Guardia di Finanza, più di sei anni fa, nel clamore generale. Coinvolti anche il fratello Gabriele e due amministratori della società Elcom. Sei anni difficili, prima di quella sentenza (per il Tribunale è estraneo ai fatti) che gli ha restituito la fiducia e la forza di dichiarare oggi, in conferenza stampa, che continuerà a fare politica, come ha sempre fatto: “Finalmente, con serenità, potrò fare delle scelte. Mi confronterò con il partito e il resto della squadra di Fratelli d’Italia e decideremo cosa fare” ha detto prima di affermare che è comunque distante dalle posizioni dell’assessore Quintino Pallante.

Ad accompagnarlo in conferenza stampa c’era uno dei tre avvocati che lo hanno assistito, Mariano Prencipe (gli altri sono Stellato e De Angelis) per il quale Scarabeo ha avuto parole di riconoscenza, così come le ha avute per tutti i suoi familiari e per due consiglieri regionali in carica: Michele Iorio e Aida Romagnuolo: “Sono stati gli unici del Consiglio a chiamarmi e a starmi vicino. Questo la dice lunga sui valori umani di questa accozzaglia pericolosa nella quale c’è anche Toma. Loro sono tutto fuorché politica”. Iorio che era presente, insieme ai giornalisti. A fine conferenza stampa i due si sono stretti la mano (foto in basso) e abbracciati.

Scarabeo ha invece rivolto parole durissime all’indirizzo dell’ex Presidente Paolo di Laura Frattura e soprattutto di Andrea Greco del Movimento 5 Stelle. Questo quanto detto sul primo: “Ricordo la richiesta pubblica sulle dimissioni da Assessore, quasi constestuale al momento del Fermo (per Scarabeo scattarono gli arresti domiciliari, ndr). Le altre parole al vetriolo sono per Greco che Scarabeo ha definito il “Ragazzo del Movimento 5 Stelle. Per anni, ha speculato in maniera becera e strumentale su di me. Mi aspetto - ha proseguito - le scuse pubbliche del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il Movimento 5 Stelle ha trasformato la mia vicenda in uno scandalo nazionale. Lui lo fece più di tutti”.

Dopo aver criticato con eguale vigore la decisione dell’attuale Consiglio cambiare le Lagge sulle surroghe, (che ne ha decretato l’uscita di scena da questa legislatura, Scarabeo si è infine soffermato sull’importanza degli affetti di Mirella, Ylenia, Nicandro e Giovanni (la sua famiglia) che gli hanno consentito di resistere e di “riconquistare la libertà morale di cui ti accorgi solo quando ti manca. La mia vicenda e la sensibilità umana che non c’è stata da parte dei politici - ha concluso - la dice tutta su chi decide le sorti di questa terra”.

