Covid, in Molise 7 morti e 492 contagiati sul lavoro. I sindacati: subito i vaccini nelle aziende

La richiesta del Soa alla luce della situazione pandemica: “Andavano fatte prima”

CAMPOBASSO. Emergenza Covid: in Molise dall'inizio della pandemia 7 persone sono morte e 429 si sono contagiate sul posto di lavoro. A fornire i numeri è il Soa, illustrando i dati forniti dall'Inail. Per questo si torna a chiedere la vaccinazione all'interno delle aziende.

“La cassaintegrazione per le aziende – scrive il coordinatore Soa Andrea Di Paolo – è stata erogata soprattutto per le contrazioni di mercato, mentre i lavoratori restano numeri costretti a caricarsi sulle spalle le linee del sistema economico, governativo e imprenditoriale con i protocolli di sicurezza che spesso sono rimasti solo sulla carta .

A livello locale e nazionale le vaccinazioni per i lavoratori restano solo specchietto per le allodole. Andavano fatte prima e non quando i contagi sono in netto calo, cosí non serve a prevenire. La presa in giro é già stata messa in atto con la vita di chi lavora, nonostante tutto anche ad oggi resta solo la pubblicità”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!