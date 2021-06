Festa della Repubblica, Toma: coincide con la ripartenza del Paese

Il governatore in occasione delle celebrazioni del 75esimo anniversario del 2 giugno. Il presidente della Provincia di Campobasso Roberti: noi chiamati a rinforzare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni

CAMPOBASSO. "Celebrare la Festa della Repubblica è un momento decisamente importante per la Patria e sempre emozionante per quanti lo vivono". Lo afferma il governatore della Regione Molise Donato Toma in occasione della vigilia dell'importante ricorrenza storica.

"Nel 1946 i nostri connazionali - ricorda Toma - chiamati alle urne a scegliere tra Monarchia e Repubblica, optarono per la seconda. Non solo. Il 2 e 3 giugno di quell’anno, proprio in occasione del voto sul referendum, per la prima nel nostro Paese, ci fu il suffragio universale, in forza del quale tutti i cittadini maggiorenni, uomini e donne, espressero democraticamente la propria preferenza. Una conquista fondamentale per le cittadine italiane che, finalmente, ebbero la possibilità di esercitare il diritto di voto. Ciò che oggi appare ovvio è in realtà frutto di dure battaglie, sacrifici, rivendicazioni. Un lungo percorso iniziato con il Risorgimento, passato attraverso l’Irredentismo, conclusosi con la Resistenza. Noi, istituzioni e cittadini, dobbiamo esserne fieri e orgogliosi, esprimere gratitudine nei confronti di chi ci ha permesso di vivere oggi in un’Italia repubblicana".

Toma fa anche un parallelismo con l'attuale momento storico: "La Festa della Repubblica, quest’anno, segna anche la ripartenza del Paese dopo oltre un anno di restrizioni e difficoltà. Prosegue intensamente la campagna vaccinale, il nostro Molise è finalmente in zona bianca grazie all’impegno dei molisani che hanno dimostrato diligenza, abnegazione, rispetto delle regole. Continuiamo così”.

Sulla ricorrenza è intervenuto anche il presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti. "La scelta repubblicana - queste le parole di Roberti - ha contribuito a una maggiore coesione del territorio nazionale, grazie all’avvento anche delle forme di governo democratiche, fortemente volute da chi ha combattuto per regalare un futuro nel nome della libertà, della pace e della democrazia. La condivisione tra persone che la pensavano diversamente fu la base per ripartire con una unità di intenti, restituendo agli italiani diritti e doveri, che erano venuti meno nei due decenni precedenti. Noi, oggigiorno, rappresentanti delle istituzioni e della politica, siamo chiamati a rinforzare la fiducia dei cittadini nei confronti degli organi istituzionali e politici, ponendoci come mediatori tra i cittadini e gli organismi, a vari livelli, che rappresentiamo. Dobbiamo tornare a infondere quel clima di stima e cooperazione - conclude il sindaco di Termoli e presidente della Provincia - col cittadino protagonista, conditio sine qua non per immaginare l’Italia del domani".

