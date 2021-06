'Scivolone' storico sulla festa della Repubblica: per Micone "compie 87 anni e non li dimostra". Poi si corregge

Pochi giorni fa lo svarione della grafica che rappresentava Barrea al posto di un lago molisano. Arriva l'errata corrige

CAMPOBASSO. Dopo lo strafalcione in geografia compiuto ieri dal governatore Toma, che dalla propria pagina Facebook ha diffuso una foto del Lago di Barrea in Abruzzo per celebrare l’ingresso del Molise in zona bianca, a sole 24 ore di distanza arriva lo scivolone storico del presidente del Consiglio Regionale del Molise, Salvatore Micone, che diffonde una dichiarazione pubblica celebrativa della festa della Repubblica che ricorre domani 2 giugno.

Nella nota Salvatore Micone dichiara testualmente: “Quella donna, bella e fiera, che è la Repubblica Italiana, oggi compie 87 anni, ma è proprio il caso di dire che non li dimostra”.

Proprio così: il presidente dell’Assemblea legislativa del Molise attribuisce alla Repubblica italiana 12 anni in più di quelli che ha realmente, ovvero 75 anni: 2 giugno 1946 è la data giusta, dunque un po' di attenzione in più non guasterebbe, per eventi storici che riguardano tutti.

Come è accaduto ieri per Toma, anche questa uscita infelice del presidente Micone sta diventando virale in rete.

Per opportuna informazione, dopo l'invio della prima nota alle ore 15.21 e il successivo invio di una ulteriore nota stampa delle ore 16.55, entrambe contenenti lo stesso refuso, finalmente alle 17.08 lo staff del presidente Micone si è finalmene accorto della 'cantonata' e ha corretto la data del compleanno della Repubblica. Meno male.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale,

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!