Grado di qualità delle istituzioni pubbliche: il Molise in fondo alla classifica

di Camillo Pizzi

ISERNIA. Il grado della qualità delle istituzioni pubbliche nelle due province del Molise è tra i più bassi d’Italia.

A certificarlo è un report dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, diretto da Carlo Cottarelli, che esamina l’aggiornamento dei dati fino al 2019 dell'IQI (Institutional Quality Index), un indice sintetico che misura la qualità delle istituzioni pubbliche per diverse province italiane, ideato da Annamaria Nifo, docente dell'Università degli Studi del Sannio di Benevento, e da Gaetano Vecchione, docente dell'Università Federico II di Napoli.

L’IQI si basa su dati oggettivi e considera i servizi pubblici, l’attività economica territoriale, la giustizia, la corruzione, il livello culturale e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e, rispetto ad altri indicatori della qualità delle istituzioni, si basa maggiormente su dati oggettivi piuttosto che sulle percezioni dei cittadini con una elaborazione a livello provinciale piuttosto che nazionale o regionale.

E dall’esame di questo indice viene fuori che le province del Nord-Est sono quelle che hanno la migliore qualità delle istituzioni, seguite da quelle del Nord-Ovest e del Centro Italia, mentre le ultime posizioni sono occupate interamente dal Mezzogiorno.

E a livello di variazioni dal 2004 al 2019, le due province molisane sono quelle che hanno fatto registrare i peggioramenti maggiori dell’indice, con il Molise che, quindi, ha fatto registrare un poco lusinghiero -0,11 punti, passando da un IQI del 2004 pari a 0,44 allo 0,33 del 2019.

L’IQI assume un valore tra 0 e 1 per ogni provincia sulla base di cinque dimensioni: Voice and Accountability (partecipazione alla vita pubblica dei cittadini), Government effectiveness (presenza di infrastrutture anche digitali e servizi, qualità ambientale e tasso di raccolta differenziata), Regulatory quality (apertura all’economia e attività imprenditoriale nel territorio), Rule of law (tassi di criminalità e efficienza della giustizia), Corruption (crimini contro la Pubblica Amministrazione e cattiva amministrazione).

Aggregando i dati a livello di macro aree (Nord, Centro e Sud), e tenendo in considerazione la popolazione, dallo studio emerge un netto divario territoriale che è rimasto sostanzialmente invariato dal 2004. La differenza tra Nord e Centro (pari a 0,19 punti) è dovuta principalmente alla componente “Rule of law”, con il Nord che avrebbe quindi un sistema giudiziario più efficiente e cittadini più rispettosi della legge. Tra Nord e Sud, invece, il divario si amplia a 0,43, sempre a causa del “Rule of law”, anche se il divario è elevato anche per le altre componenti.

