Precari del Covid, chiesta proroga al 31 luglio. Toma al Governo Draghi: si azzeri il deficit sanitario

La richiesta nella mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale. Per il personale impegnato nella fase più drammatica dell’emergenza i contratti sono scaduti ieri. Appello al commissario e al vertice Asrem a prevedere un rinnovo, in attesa dei concorsi

CAMPOBASSO. Precari della sanità, il Consiglio regionale approva all’unanimità la mozione, presentata dai gruppi del M5s e del Pd, che impegna il presidente della Regione a sostenere, presso il commissario alla sanità Flori Degrassi e la Direzione generale dell’Asrem, il rinnovo o la proroga al 31 luglio degli incarichi professionali per l’emergenza Covid. Passaggio questo del provvedimento modificato su richiesta del governatore Donato Toma, che ha puntato il dito, ancora una volta sui poteri del commissario in materia sanitaria.

Il voto questa sera a Palazzo D’Aimmo, nella seduta monotematica del Consiglio regionale, convocato su richiesta dei consiglieri di opposizione, per dare una risposta al personale, infermieri e operatori socio-sanitari, impegnati durante la pandemia.

A non partecipare al voto l’esponente di Orgoglio Molise Gianluca Cefaratti, per il quale non è disponendo una proroga al 31 luglio che si dà risposte al dramma occupazione di tanti padri e madri di famiglia, si tratta di circa 80 persone, ma solo accelerando i tempi per bandire i concorsi a tempo indeterminato. E prevedendo, su questo il capogruppo del M5s Andrea Greco lo ha ribadito più volte, criteri premiali per i lavoratori impegnati nella fase più drammatica dell’emergenza sanitaria in Molise.

Nel suo intervento il governatore Toma è intervenuto nuovamente contro l’istituto del commissariamento. Ed ha affermato che poco o nulla è cambiato per il Molise con il passaggio dal Governo Conte al Governo Draghi. “Vedremo se nelle prossime settimane – ha anticipato – il Governo accoglierà le richieste che il Molise tornerà a fare, di azzeramento del debito sanitario. Solo se ci saranno le risposte che auspichiamo, dalle varie aree politiche che sono al Governo, sapremo se a Roma hanno a cuore questa regione”.

Carmen Sepede

