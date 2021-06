Festa della Repubblica, Isernia ha celebrato il 2 giugno nel segno della rinascita

La cerimonia si è tenuta in piazza Tullio Tedeschi alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. È proseguita all’auditorium con la consegna delle onorificenze

ISERNIA. Una cerimonia celebrata per il secondo anno in forma ridotta, per via delle misure anti-Covid, ma non per questo meno sentita. Guardando al futuro con maggiore fiducia dopo i mesi difficili della pandemia, anche Isernia ha celebrato il 2 giugno.

Come tradizione vuole, le massime autorità civili, religiose e militari si sono ritrovate in piazza Tullio Tedeschi per prendere parte all’iniziativa, che come di consueto è stata organizzata dalla Prefettura.

Il prefetto Gabriella Faramondi ha deposto una corona d’alloro presso il monumento ai Caduti, per poi dare lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Se ora possiamo guardare con maggiore fiducia al futuro – scrive tra l’altro il capo dello Stato - è soprattutto grazie alla ricchezza di risorse che il Paese ha saputo trovare o riscoprire e all’apporto unitario che ciascuno, non senza sacrificio, ha offerto. La mia gratitudine va a ciascun cittadino che, con il proprio senso civico e il rispetto delle regole, ha dato il suo personale contributo alla lotta contro il virus. Il mio pensiero, in particolare, è per gli anziani e i giovani, radici e futuro della Nazione, che hanno subito in modo rilevante, nei propri percorsi di vita, l’impatto della crisi”.

Nella giorno dedicato alla Festa della Repubblica, l’omaggio è andato naturalmente “a coloro che, ancora in molti, sono stati colpiti dal contagio e hanno perso la vita, con un carico di sofferenza che appartiene a tutta la collettività. Della comune tensione alla ripresa, sono indice, in particolare, gli sforzi profusi sul territorio per assicurare efficienza alla campagna vaccinale, un ritorno a condizioni di normalità in ambito scolastico e il graduale riavvio di tutte le attività economiche, sociali, culturali”.

La cerimonia è poi proseguita nella sala dell’auditorium per la consegna delle onorificenze dell’Ordine ‘Al Merito della Repubblica Italiana’. Sono stati insigniti della onorificenza di ‘Cavaliere’ il Colonnello Gianluca Capasso (capo ufficio del sottocapo dello Stato Maggiore Difesa in Roma), l’architetto Manuel Brasiello (direttore del IV Dipartimento della Regione Molise e responsabile della Protezione civile regionale) e Antonio Cardillo (responsabile del Centro Funzionale Decentrato – Previsione e Monitoraggio della Regione Molise – Servizio Protezione Civile).

Infine, è stata conferita la medaglia d’onore alla memoria dell’isernino Angelo Cutone, deportato in un lager nazista dal 1943 al 1945. La medaglia è stata ritirata dal figlio Sabatino, sovrintendente capo della Polizia.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!