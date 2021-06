Diritto alla salute, il 2 giugno diventa simbolo delle aree interne che non si arrendono

Una festa della Repubblica diversa quella celebrata nel piazzale dell’ospedale di Agnone per rivendicare una sanità pubblica adeguata e una medicina territoriale che funzioni. Ricordate le vittime del Covid

di Deborah Di Vincenzo

AGNONE. Rivendicare il riconoscimento del ‘Caracciolo’ di Agnone come ospedale di area disagiata e, più in generale, tornare a chiedere con forza il diritto a un’assistenza sanitaria adeguata nelle aree interne. La scelta del 2 giugno non è stata certo casuale per la manifestazione dalla forte connotazione simbolica che si è tenuta nel piazzale del nosocomio di Agnone. All’appello lanciato dal sindaco Daniele Saia e dall'amministrazione comunale hanno risposto tanti amministratori. I primi cittadini sono arrivati da tutto l’Alto Molise, ma anche dall’Alto Vastese. Con loro i consiglieri regionali Andrea Di Lucente, Andrea Greco, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla. Presente anche il presidente nazionale dell’Uncem Marco Bussone e dell’Anci Molise Pompilio Sciulli.

Una festa della Repubblica celebrata in maniera diversa, ricordando le vittime del Covid e che è voluta ripartire dai diritti, primo fra tutti quello alla salute. Saia, nel suo intervento, ha citato l’articolo 32 della Costituzione “che – ha sottolineato - è stato stilato pesando ogni singola parola. Parla di diritto della persona, parla di indigenti, parla di collettività, parla di vita, non di numeri!

Parla delle vite dei cittadini e in particolare di quelli che hanno deciso di restare a vivere nelle aree montane, che ogni singolo giorno affrontano con consapevolezza le difficoltà che vengono poste dinanzi a loro dalla mancanza di servizi essenziali. Parla di cittadini che amano queste terre e continuano con tenacia ad abitarle, continuando a prendersi cura del territorio, ricco di cultura, tradizioni e ambienti incontaminati che sono di supporto alle aree metropolitane e che quindi meriterebbero investimenti e non tagli”.

Il sindaco di Agnone ha quindi ribadito la necessità di ripartire dall’essenziale garantendo delle tutele efficaci per tutti i residenti delle Aree Interne. “Tante – ha ricordato - anzi troppe, sono state le vittime di una sanità non efficiente di cui la pandemia da Covid-19 ha evidenziato tutte le carenze. A loro va il nostro solenne ricordo e il nostro grido di battaglia che brama un considerevole cambiamento di rotta nella gestione delle risorse e nella riorganizzazione del sistema sanitario.

La rivendicazione dei nostri diritti nasce da un sentimento di solidarietà che ci vede qui riuniti al di là dei nostri orientamenti politici. Rivendichiamo una sanità adeguata, efficiente, efficace che sia capace di dare la medesima assistenza con la stessa tempistica, le stesse tecnologie e le stesse professionalità in tutti i territori. Solo così si vedranno rispettati e applicati i principi custoditi nella Carta Costituzionale.

Oggi abbiamo una grande opportunità: a fronte dei numerosi finanziamenti che l’Unione Europea e lo Stato destineranno al superamento della fase post-Covid, bisognerà mettere in atto una strategia che permetta di dare nuova vita ai nostri territori, concentrando gli investimenti su quei servizi che renderanno di nuovo attrattive le aree montane valorizzando le loro peculiarità. Tale necessità, rapportata alla nostra realtà, dovrà tradursi nell’effettiva attuazione di quanto previsto nel Piano Operativo Sanitario che riconosce il presidio ospedaliero del San Francesco Caracciolo come ospedale di area disagiata.

L’appello che quindi rivolgo a tutti voi è uno solo: quello di non stancarsi mai. Non stancarsi mai di lottare per i diritti, non stancarsi mai di sognare un futuro migliore per sé stessi e per i propri figli, di non stancarsi mai di pensare che lavorando insieme si possa costruire un cambiamento vero, di rinascita e di rilancio del nostro territorio”.

PER GUARDARE LA VIDEOINTERVISTA CLICCA QUI

La parola è passata poi al presidente nazionale dell’Uncem. “Oggi – ha detto Bussone – non siamo qui per caso, ma con uno sguardo verso il futuro con i cittadini che ricostruiscono se stessi intorno a questo presidio. Chiediamo diritti per chi vuole restare radicato in questo territorio. Il presidente della Repubblica Mattarella ribadisce ogni giorno quanto è importante la montagna italiana. Le istituzioni devono investire ma prima devono fare scelte politiche guardando gli art 32 e 44 della Costituzione. Non stiamo difendendo l’indifendibile. Guardiamo al Caracciolo con un luogo vivo dove si curano le persone e alla sanità pubblica che è elemento centrale in questo Paese. È il pezzo fondante su cui l’Italia riparte. Con le aree interne ricostruiamo un Paese vero”.

Il presidente regionale dell’Uncem e sindaco di Capracotta Candido Paglione, ha evidenziato la forte valenza simbolica del 2 giugno. Rivendichiamo – ha ribadito - il diritto alla salute, un ospedale di area disagiata e una medicina territoriale che funzioni. Rendere esigibili i diritti passa per un cambio di paradigma. Pensiamo che sia possibile e la pandemia ce lo ha fatto capire ancora di più. Non sarà facile, ma non ci arrendiamo, continueremo a lottare per i nostri diritti, quelli per cui i nostri padri e i nostri nonni hanno perso la vita. La difesa della salute è un impegno che deve mobilitare le coscienze. Sono certo che potremo vincere la battaglia per riaccendere la speranza per questo territorio, che non ha confini regionali, ma solo persone che hanno diritto alla cure che servono”.

Infine l’ultimo intervento è stato affidato al presidente dell’Anci Molise Pompilio che ha tra l’altro posto l’accento sulla necessità di erogare i fondi, compresi quelli per la sanità, in base al territorio non al numero degli abitanti”.

