Il Molise a corto d'acqua, la spreca. Il 45% della risorsa immessa in rete si perde

Un bene primario di cui il Molise è ricco ma che la Regione non è mai stata in grado di proteggere e valorizzare come avrebbe dovuto. L'opportunità irripetibile si chiama ora Recovery Plan ma servirà vigilare sull'utilizzo dei fondi

CAMPOBASSO-TERMOLI. L’imminente ritorno dell’estate porta con sé l’annoso problema legato alle frequenti interruzioni dell’erogazione dell’acqua in particolare nei comuni del basso Molise, proprio nel periodo nel quale c’è maggiore necessità del bene primario.

L’entrata in funzione dell’Acquedotto Molisano Centrale, infrastruttura di oltre 100 km che dal Matese porta l’acqua fino al basso Molise, non ha risolto l’emergenza legata alle continue interruzioni nell’erogazione del bene primario nei centri della costa e dell’immediato entroterra. La problematica principale resta legata alla dispersione dell’acqua, bene primario di cui il Molise è ricco ma che la Regione non è mai stata in grado di proteggere e valorizzare come avrebbe dovuto.

Un problema che è anche nazionale. Ogni anno, come rilevato dall’Istat, vengono immessi nella rete idrica italiana 8,2 miliardi di metri cubi di acqua, di cui ne vengono utilizzati 4,7 miliardi. Gli altri 3,5 miliardi di metri cubi vengono dispersi a causa delle cattive condizioni dell’infrastruttura idrica, cioè di tubi vecchi e rotti.

La percentuale di perdite idriche totali è del 42 per cento: significa che ogni cento litri immessi nella rete di distribuzione, 42 non arrivano ai rubinetti delle case. In Molise la percentuale di dispersione dell’acqua tocca addirittura il 45%, con punte del 60% nei centri più grandi come Campobasso.

L’Istat stima che recuperando queste perdite si potrebbe garantire il fabbisogno di acqua a circa 44 milioni di persone in un anno, oltre due terzi degli italiani.

Ma per raggiungere questo obiettivo, che al momento appare utopico, occorrono investimenti cospicui in termini di manutenzione o sostituzione di reti vecchie di 50 anni, nonché di monitoraggio costante delle perdite. Ciò significa garantire un vasto impiego di risorse per investimenti indispensabili.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal governo Draghi, individua al suo interno anche le risorse da destinare al miglioramento dell’efficienza idrica.

L’impegno previsto dal Piano ammonta a 4,38 miliardi di euro complessivi, che vengono così ripartiti: 2 mld per gli investimenti primari per la sicurezza della fornitura d’acqua; 0,90 mld per la riduzione delle perdite delle reti idriche; 0,88 mld per una migliore gestione delle risorse idriche nel settore; e infine 0,60 mld destinati alle reti fognarie e al trattamento delle acque reflue (questione per cui l'Italia ha già subito due condanne da parte della Corte di giustizia dell'UE).

Che sia davvero questa la volta buona è la speranza di tutti, ma servirà vigilare sull'utilizzo delle risorse.

Dav.Vit.

