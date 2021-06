Soste blu a Isernia, sentenze non rispettate: scattano nuove denunce in Procura

Le hanno presentate le associazioni Fiadel e Caponnetto insieme al Pcl nei confronti del sindaco d'Apollonio e dei vertici della società che gestisce i parcheggi a pagamento

ISERNIA. Nuove denunce in Procura nei confronti del sindaco Giacomo d'Apollonio e dei vertici della società che gestisce il servizio dei parcheggi a pagamento. Le hanno presentate le associazioni Fiadel e Caponnetto, in sieme al Partito Comunista dei Lavoratori.

Motivo del contendere, ancora una volta le soste blu. Le denunce, spiegano le associazioni sono state presentate “per le ipotesi di reato connesse alla omessa ottemperanza delle Sentenze n.316 e 317 del 3/12/2020 emesse dal Giudice di Pace di Isernia, le quali hanno disapplicato gli atti comunali istitutivi dei parchimetri poiché adottati in violazione di legge e segnatamente per il mancato rispetto dei parametri prescritti, attesa l’assenza della giusta proporzione tra parcheggi liberi e parcheggi a pagamenti nel centro cittadino, così come da noi eccepito”. Rinnovata inoltre la richiesta del sequestro dei parchimetri.

“Con ciò – evidenziano in una nota congiunta Feliciantonio Di Schiavi, Tiziano Di Clemente e Romano De Luca abbiamo mantenuto il nostro impegno pubblicamente preso, laddove non è stato fornito alcun riscontro alla nostra diffida notificata in data 26.04.2021, indirizzata al sindaco, ai vertici della società concessionaria ed alla prefettura, con la quale si intimavano i suddetti soggetti a conformarsi alle suddette sentenze disattivando i parchimetri.

Ovviamente sarà la magistratura a stabilire se siano sussistenti le suddette ipotesi di reato da noi eccepite: art.650 (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), art. 323 (abuso d’ufficio) , 328 comma 2 c.p. (omissione di atto dovuto), art. 388 c.p. (per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone nel senso dell’imposizione illecita di ticket e sanzioni); abuso della pubblica fede e falso ideologico ex art.479 c.p. , e quant’altro l’autorità giudiziaria dovesse ritenere”.

Intanto continua la mobilitazione. Le associazioni hanno annunciato che si attiveranno per proporre al comitato 'No strisce blu' l'organizzazione di un sit-in di protesta davanti alle sedi della Prefettura e della Procura.

