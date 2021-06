Coronavirus, Campomarino archivia la pandemia. A Palata 6 contagi in atto

Due casi rilevati nella giornata di ieri in paese, hanno portato il totale dei tamponi attualmente positivi a 6: l’amministrazione comunale ha invitato i cittadini a non abbassare la guardia. A Campomarino la terza ondata è alle spalle e il Comune guarda all'estate del rilancio

BASSO MOLISE. Continua la fase di attenuazione della pandemia da Covid in basso Molise, dove sono sempre più i Comuni liberi dal virus. Un’altra realtà che tra la seconda e la terza ondata pandemica ha vissuto momenti di grande sofferenza e che oggi tira un sospiro si sollievo, è Campomarino. Da tre giorni il secondo centro più grande del basso Molise, con circa 8mila abitanti, non registra più casi attivi di contagio.

Una buona notizia che arriva proprio nel momento in cui per Campomarino è iniziata la stagione del rilancio turistico. Numerose le presenze attese in paese, dalle regioni limitrofe e non solo, complice anche il riconoscimento di bandiera blu conquistato dal Comune, unico in Molise.

Il numero di contagi continua a scendere anche nella vicinissima Termoli, dove i casi attivi sono poco più di una decina, pochissimi se rapportati alla popolazione residente, che conta oltre 30mila abitanti.

Diverso il discorso per un centro limitrofo alla costa, Palata, Comune che conta circa 1600 abitanti, con 6 casi positivi al Covid, di cui 2 rilevati nella giornata di ieri. Un elemento che preoccupa l’amministrazione comunale, che proprio ieri ha invitato i cittadini a non abbassare la guardia, anche se la zona bianca ha portato all’allentamento di tutte le misure di sicurezza, fatta eccezione per l’uso delle mascherine.

