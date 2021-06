Covid, crollo dei contagi: Molise prima zona verde italiana nell'Ue

Lo riferisce il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie che ha stilato una nuova mappa. Toma: "Siamo sulla strada giusta"

CAMPOBASSO. Pandemia da Covid: il Molise è la prima zona verde italiana nell'Ue e tra le prime sette in tutta Europa.

È quanto emerge – riferisce TgCom24 - dalla nuova mappa aggiornata sui contagi nel Vecchio Continente, stilata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Il colore verde indica che a 14 giorni l'incidenza del virus è inferiore a 25 casi ogni 100mila abitanti e il tasso di positività al test Covid è inferiore al 4%. Il resto del Paese è classificato come arancione (meno di 50 casi per 100mila e tasso pari al 4% o superiore), tranne la Calabria in rosso (tra i 50 e i 150 ogni 100mila).

“Il Molise è sulla strada giusta”: questo il commento del presidente della Regione Donato Toma. “Il semaforo verde che arriva anche dalla classifica stilata da Ecdc ci riempie di soddisfazione – scrive sulla sua pagina Facebook - Il risultato è stato possibile solo grazie alla perfetta sinergia tra istituzioni e cittadini. Voglio per questo ringraziare i molisani, che con la loro disciplina hanno contenuto il propagarsi dei contagi, il personale sanitario, i volontari tutti e le forze dell’ordine che hanno garantito il perfetto espletamento della campagna vaccinale, che sta finalmente mostrando i suoi frutti.

Essere i primi in Italia, e tra i primi sette in Europa, ci carica anche di responsabilità. Ma continuiamo a mantenere alta la guardia”.

