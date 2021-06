Il Molise Zona bianca con l’indice di contagio più basso d’Italia: Rt a 0.45

Dal monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità

CAMPOBASSO. Coronavirus, Molise Zona bianca e Zona verde d’Europa è anche la regione con l’indice di contagio più basso. Il risultato, incoraggiante, arriva dal monitoraggio di oggi del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità.

Il dato dell’Rt, relativo alla settimana dal 24 al 30 maggio, è di 0.45 (C.I. 0.15-1.03) pur con un’allerta segnalata e l’indice 2.1 in aumento, anche se con casi che restano minimi. Dato molisano al di sotto della media italiana dell’Rt, in calo anche questa a 0.68, segno che, anche per merito della campagna vaccinale in corso, l’epidemia da Covid-19 sta perdendo la morsa.

Intanto già a partire dal 7 giugno aumenteranno le regioni Zona bianca, con Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, che andranno a raggiungere Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

C.S.

