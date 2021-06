Vaccine day in Molise: l'8 giugno Jonhson & Johnson per tutti

Disponibili 2mila dosi con adesione libera

CAMPOBASSO. Sarà martedì 8 giugno la giornata dedicata alle vaccinazioni libere in Molise. Lo rende noto il presidente della Regione, Donato Toma, che spiega come la giornata sarà aperta a 2mila somministrazioni con adesione libera: chi vorrà, potrà ricevere la somministrazione del vaccino monodose Janssen, del gruppo Johnson & Johnson.

Le sedi di somministrazione saranno l’ospedale Cardarelli e il centro vaccinale Selvapiana a Campobasso; l’ospedale Veneziale e l’auditorium a Isernia; l’ospedale Cri presso il S. Timoteo–Palairino a Termoli.

A decorrere dalle ore 8 di lunedì 7 giugno sarà possibile aderire al vaccine day, fino ad esaurimento delle duemila dosi disponibili, mediante la piattaforma https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:73, tenendo a portata di mano tessera sanitaria e codice fiscale.

Ciascun utente interessato potrà scegliere di aderire indicando una delle tre città individuate: Campobasso, Isernia e Termoli.

Gli iscritti riceveranno un sms con l’orario di convocazione e il centro vaccinale di somministrazione.

Essendo solo duemila le dosi a disposizione, verrà seguito il criterio della precedenza. Le prenotazioni verranno chiuse al raggiungimento delle dosi massime.

Chi ha già effettuato l’adesione alla campagna vaccinale vedrà aggiornata la precedente prenotazione fino a somministrazione avvenuta nel vaccine day; in caso contrario si verrà ricontattati in seguito.

Ulteriori informazioni nella sezione Faq della piattaforma.

Toma, tra l’altro, conferma come da domani verrà aperta la piattaforma per l’adesione alla campagna vaccinale anche per la fascia d’età dai 20 ai 29 anni.

“Siamo molto soddisfatti – ha detto – perché con questo ulteriore step tutte le persone maggiorenni avranno avuto la possibilità di iscriversi alla campagna vaccinale anti Covid-19”.

