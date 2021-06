Andrea Galasso lascia la ‘guida’ di Isernia Migliore: non è più capogruppo

Fibrillazioni al Comune. Nessuna dichiarazione dal diretto interessato, che però sembra intenzionato al momento a restare nel movimento civico

ISERNIA. Lieve ‘scossa’ nella maggioranza di palazzo San Francesco a Isernia. Il consigliere comunale Andrea Galasso, tra i fondatori del gruppo Isernia Migliore (insieme al sottosegretario alla Regione Molise Roberto Di Baggio e al consigliere Roberto Di Pasquale), ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di capogruppo.

Una decisione improvvisa, a cui non hanno fatto seguito dichiarazioni ufficiali dal diretto interessato, il quale – per ora – sembra determinato a restare comunque nel movimento civico.

Non una perdita, dunque. Ma un segnale che suscita interrogativi sul prossimo futuro. Trattasi del preludio di un addio? Di una manovra di dialettica interna al centrodestra in questa fase di ‘dialogo’ e riposizionamenti pre-elettorali? Solo il tempo lo dirà.

C’è da evidenziare che il gruppo, dopo una prima fase in cui ha fatto incetta di consensi, si è assottigliato con la perdita di un promotore, nella fattispecie Roberto Di Pasquale, e della consigliera Maria Cocozza, consumatasi nel luglio 2020 alla vigilia del voto sul bilancio. Tuttavia, attualmente può ancora contare sul sostegno in assise di Giuseppina Melaragno, Fabia Onorato e Tonino Antenucci, oltre che sull’assessore Linda Dall’Olio e sullo stesso Galasso che, ad oggi, resta comunque al suo posto. ‘Pezzi’ non da poco in termini di consensi nello scacchiere pre-voto, che potrebbero avere un ruolo chiave nella partita tutta ancora da giocare.

