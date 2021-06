Pronto Soccorso, l'Asrem corre ai ripari: pronti i nuovi bandi per reperire 20 medici

Le selezioni rivolte anche a specializzandi dal terzo anno

CAMPOBASSO. Ospedali molisani in affanno e, come noto, le criticità maggiori riguardano i Pronto Soccorso. Per questo l'Asrem prova a correre ai ripari con due selezioni, un avviso a tempo determinato e un concorso a tempo indeterminato. L'obiettivo è reperire 20 medici.

Come riporta Primo Piano Molise, il fine è quello di formare delle graduatorie a cui attingere e nel caso del tempo indeterminato l’assunzione comporta anche la permanenza nella sede molisana per almeno due anni. La delibera firmata dal direttore generale dell'azienda sanitaria Oreste Florenzano è stata pubblicata sul sito dell'Asrem.

L'avviso andrà anche sul Burm. Possono partecipare anche gli specializzandi dal terzo anno in poi.

La notizia arriva a 24 ore dall'ennesima denuncia pubblica del primario dell'ospedale Veneziale di Isernia, Lucio Pastore, che ieri dai microfoni di Tgr Molise aveva lamentato come i camici bianchi operativi a Isernia siano 3-4 sugli undici previsti, con tutto quel che ne consegue in termini di stress per i professionisti e disagi per i pazienti.

