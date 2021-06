Vaccino salvavita, in Molise è a pagamento: costa 280 euro

La denuncia di un paziente allergico alle punture di insetti: “Fino allo scorso anno era fornito gratuitamente dall'Asrem”

CAMPOBASSO. Vaccino salvavita: da quest'anno in Molise è a pagamento e il costo è di 280 euro. La segnalazione è di un paziente allergico alle punture di imenotteri (api, vespe, calabroni).

La sua testimonianza è stata raccolta dall'Ansa. “Per quanti si trovano nella mia condizione – ha sottolineato il campobassano - la somministrazione del vaccino può rappresentare la differenza tra la vita e la morte”.

Il cittadino denuncia così la difficile condizione di assistito dal Servizio sanitario regionale , ma con 'limitazioni' rispetto a quelli di altre regioni. "Lo scorso anno - racconta - il vaccino salvavita era fornito gratuitamente dall'Asrem, dal 2021 invece è a pagamento". Spiega anche di appartenere a quelle categorie a rischio in quanto svolge attività di manutenzione e cura degli alveari.

"Il costo del vaccino - dice - è di 280 euro mentre quello della prima visita, per la diagnosi, nel 2021 è restato a carico del Servizio sanitario regionale. Inoltre - aggiunge - per sottoporsi all'inoculazione bisogna recarsi in Centri specializzati fuori regione e restarci fino a tre giorni, il tempo necessario per monitorare eventuali reazioni avverse, aggiungendo i costi del viaggio e soggiorno. In Molise - conclude - bisogna pagare per ottenere la somministrazione del vaccino mentre in altre regioni il costo è a totale carico del Sistema sanitario locale. Sarebbe opportuno che chi di competenza rivalutasse le decisioni assunte e apportasse le necessarie modifiche".

