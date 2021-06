Emergenza Covid, l’Asrem cerca farmacisti: il bando per l’affidamento di cinque incarichi

Il provvedimento per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dal perdurare della pandemia. L’avviso sul sito dell’Asrem

CAMPOBASSO. Alla luce del perdurare dell’epidemia da Covid-19, l’Asrem cerca rinforzi per garantire “i livelli essenziali di assistenza nella Regione Molise e il necessario supporto alle Farmacie ospedaliere e territoriali, tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all'Azienda”.

Ed ecco che pubblica un avviso per il conferimento di cinque incarichi libero professionali a dirigenti farmacisti in ben quattro sedi così suddivise: plesso ospedaliero di Campobasso (2 unità), plesso ospedaliero di Isernia (1), plesso ospedaliero di Termoli (1) e distretto sociosanitario di Termoli (1).

I requisiti richiesti sono, oltre al diploma di laurea, l’abilitazione e l’iscrizione al relativo albo professionale.

La durata degli incarichi è fino al 31 luglio 2021. Gli incarichi – si legge sul bando - richiederanno un impegno lavorativo di 38 ore settimanali circa, con una programmazione compatibile con le esigenze di funzionalità dell’Unità Operativa di assegnazione e d’intesa con il Responsabile della medesima.

Il compenso orario lordo omnicomprensivo è determinato in € 27,74comprensivo di qualsivoglia onere (iva, ritenute fiscali, ecc..) e di eventuali spese di trasferta.

Le domande di ammissione devono essere inviate entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso sul sito aziendale www.asrem.gov.it-sezioneconcorsi e avvisi tramite pec intestata al candidato esclusivamente in un unico file formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ASReM: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , in applicazione del “Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

LEGGI QUI IL BANDO

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!