Ospedale Cardarelli, un gestore per l’elisuperficie: al via l’indagine esplorativa

Il costo a base d’asta è pari a 73mila euro. L’Asrem pronta ad accogliere manifestazioni di interesse

CAMPOBASSO. L'Azienda Sanitaria della Regione Molise avvia un’indagine esplorativa per l'individuazione della figura di "Gestore dell'Elisuperficie ubicata nel Comune di Campobasso a servizio del Presidio Ospedaliero Cardarelli".

Un provvedimento necessario alla luce della prossima entrata in servizio della stessa, non appena saranno ultimati i lavori e l’Enac darà il via libera.

Il costo a base d'asta, per il servizio di Gestore dell'Elisuperficie, per un periodo di anni 3, è pari a 73.000 euro.

Il gestore dovrà assicurare la manutenzione della piastra, unitamente a tutti gli impianti correlati, e assumersi la responsabilità di intrattenere rapporti per conto di Asrem con il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Campobasso, oltre che con l’Enac.



Per manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla gara, il termine ultimo è fissato per il giorno 16 giugno prossimo, alle ore 12:00, e si potrà procedere inviando adesioni solo ed esclusivamente mediante invio di apposita pec, all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

La Asrem provvederà alla stesura di apposito capitolato da inviare alle ditte che manifesteranno il proprio interesse, il quale recherà più precisi oneri ed obblighi a carico del gestore.

LEGGI QUI IL PROVVEDIMENTO E LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!