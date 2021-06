Vaccine day, Molise verso il bis: nuova data a Isernia, Campobasso e Bojano

Oggi 3.017 dosi, di cui 1.960 Janssen per effetto della giornata aperta a tutti. Dopo il successo dell'esperimento con il siero monodose, con 1.760 giovani che hanno risposto alla chiamata, la Regione si prepara a un secondo appuntamento: si pensa a domenica 13 giugno

CAMPOBASSO. La corsa alla normalità passa per il vaccino e i molisani lo hanno capito bene. Successo per il primo 'vaccine day' organizzato dalla Regione, con i tre centri vaccinali di Isernia, Campobasso e Termoli presi d'assalto dalle 2 mila persona che, liberamente, hanno aderito tramite la piattaforma online. Un risultato che sta facendo subito pensare al bis: domenica 13 giugno potrebbe essere la nuova data aperta a tutti, con Bojano che verrebbe ad aggiungersi ai centri vaccinali dei due capoluoghi di provincia. Dovrebbero essere altre 2mila le dosi a disposizione, sempre di Johnson&Johnson, unico vaccino monodose e dunque particolarmente gradito per quanti vogliano togliersi ogni pensiero in un solo 'colpo'.

Intanto, oggi sono state somministrate 3.017 dosi: di esse, 1.960 Janssen per effetto appunto del Vaccine day; 420 Pfizer, 598 Astrazeneca e 39 Moderna. Tra i beneficiari, 136 anziani over 80, 33 nella fascia 70-79, 489 in quella 60-69, 199 tra i 50-59enni, 400 trai 40-49enni, 803 tra i 30-39enni, 903 tra i 20-29enni e 54 tra i giovanissimi di età compresa tra i 18 e 19 anni.

Complessivamente, dunque, ben 1.760 giovani tra i 18 e i 39 anni hanno ricevuto l'inoculazione anti Covid nella giornata di oggi.

