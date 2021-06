Coronavirus in Molise, un nuovo ricovero e sei contagi: tasso di positività in lieve risalita

Il bollettino aggiornato dall’Asrem, a fronte di 505 tamponi processati. Sono, invece, 5 le persone guarite

CAMPOBASSO. Stabile la situazione in Molise sul fronte coronavirus. Prosegue la tregua, non senza qualche piccolo ‘sussulto’. Il bollettino odierno, diramato dall’Asrem, riferisce così di 6 nuovi casi di positività al Covid-19 (di cui 1 a Campobasso, 1 a Isernia, 3 a Ripalimosani e 1 a Sant’Agapito) su 505 tamponi processati.

E riporta anche un altro ricovero in Malattie infettive, per un totale di 9 pazienti affetti da SarsCov2 presso l’ospedale Cardarelli.

Sono, infine, 5 le persone guarite. Tasso di positività in lieve risalita: oggi all’1,18 per cento rispetto allo 0,63 per cento di ieri.

I casi attuali di positività in regione sono 91. I soggetti in isolamento 2.504. I deceduti ufficiali sono fermi a quota 491.

